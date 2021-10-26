Львов уже завтра могут перевести в "красную зону", - Садовый

С 1 ноября все школы Львова будут работать в дистанционном режиме.

Правительственная комиссия уже завтра может принять решение о переводе Львова в "красную зону" по уровню эпидемиологической опасности.

Об этом во время брифинга заявил мэр Львова Андрей Садовый, отмечает пресс-служба Львовского горсовета.

“Мы ожидаем, что завтра должно быть решение правительственной комиссии о переводе Львова в красную зону, нарабатываем протоколы, это заставит нас кардинально изменить ситуацию в городе. Если мы этого не сделаем, то медицинская система будет перегружена», – отметил Садовый.

Он добавил, что с 1 ноября все школы будут работать в дистанционном режиме. Очно будут работать только детские сады.

Напомним, в 2019-2020 годах количество смертей от пневмонии во Львове выросло в 289 раз.