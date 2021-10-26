ВСУ впервые применили Bayraktar на Донбассе и уничтожили артиллерию оккупантов

Вооруженные силы Украины впервые применили ударные дроны Bayraktar против артиллерии роSSийских наемников на Донбассе.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник, обнародовавший соответствующее видео.

Ударные дроны применили впервые для уничтожения вражеской артиллерии, обстрелявшей деревню Гранитное. Доник указал, что для работы на расстоянии более 15 км было решено использовать именно ударные дроны, для сохранения жизни гражданских и военных.

"Была обнаружена батарея, но ракетой уничтожена одна пушка. Расчеты других сбежали. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу", - написал волонтер.

Редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов также сообщил о первом боевом применении ВСУ турецких дронов.

"Сегодня батарея роSSийских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады в районе Гранитного. От огня этой батареи погиб воин 93-й бригады. Остановить врага дипломатическими методами, как всегда, не удалось. РоSSияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности, но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя "Байрактар", и управляемой бомбой роSSийская гаубица была уничтожена", - написал он в фейсбуке.

Бутусов отметил, что приказ на применение беспилотника отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"РоSSийские ПВО и средства РЭБ были развернуты в данном районе, но россияне не смогли поставить препятствия, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить "Байрактар". После этого удара расчеты роSSийских пушек разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", – добавил Бутусов.

Также о применении Bayraktar сообщил волонтер и участник войны на Донбассе Олег Болдырев, известный по псевдониму Мартин Брест.

"Сегодня "Байрактар" отработал артиллерийскую батарею противника... Минус одно оружие с расстояния более 11 км", - написал он в фейсбуке.

Брест поблагодарил налогоплательщиков, за счет которых были закуплены беспилотники Bayraktar.

Сегодня роSSийские наемники возле Гранитного трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны" из-за обстрела пророSSийскими боевиками Гранитного. Оккупанты били по поселку из минометов. Повреждены шесть жилых домов и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Боевики "ДНР" обвинили украинскую сторону в обстреле гражданского сектора. На своих ресурсах они утверждают, что ВСУ обстреляли поселок Тельманово (Бойковское), чем повредили два дома и ЛЭП.

В командовании ООС заявили, что эта информация неправдивая и является очередной попыткой незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения.

Беспилотник Bayraktar TB2 - это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с большой продолжительностью полета – более 12 часов. Bayraktar TB2 может выполнять разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, способными поднимать в воздух груз до 55 кг.

Несколько беспилотников Bayraktar TB2 уже находятся на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Всего Украина намерена приобрести 48 таких аппаратов.