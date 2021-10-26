В штабе ООС опровергли информацию о захвате украинскими войсками села возле Гранитного

РоSSийские наемники сегодня обстреляли участок у поселка из запрещенного "Минском" вооружения.

В штабе операции Объединенных сил опровергли информацию, что украинские военнослужащие захватили временно оккупированное село на Донбассе. Речь идет о межпозиционном пространстве недалеко от поселка Гранитное.

"Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация ложна. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения", - сообщает пресс-центр ООС.

В то же время, как отмечают в штабе, именно на этом участке иррегулярные вооруженные формирования РФ на территории ОРДЛО, в нарушение режима всеобъемлющего прекращения огня, открывали огонь из запрещенного минскими договоренностями вооружения.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации. Позиции украинских военных остаются неизменными", - добавили там.

Пресс-центр ООС по состоянию на 17:00 сообщал, что роSSийские наемники возле Гранитного трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

Прокуратура Донецкой области возбудила уголовное производство по статье "нарушение законов и обычаев войны" из-за обстрела пророSSийскими боевиками Гранитного. Оккупанты били по поселку из минометов. Повреждены шесть жилых домов и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

В общей сложности с начала суток враг семь раз нарушил мирные договоренности. В результате вражеских действий погиб украинский военный, еще один получил ранение.