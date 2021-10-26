Суд в Лондоне подтвердил штраф в 200 тыс. фунтов роSSийскому телеканалу RT

Штраф касается передач, темами которых стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, возможное применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и война на востоке Украины.

Апелляционный суд в Лондоне признал правомерность решения британского медиарегулятора Ofcom, оштрафовавшего на 200 тысяч фунтов роSSийский пропагандистский телеканал RT. Суд подтвердил, что в семи сюжетах, вышедших в эфир RT весной 2018 года, были нарушены принципы беспристрастности.

Об этом сообщает Deusche Welle.

Рассмотрение касалось сюжетов, вышедших в эфир в период с 17 марта по 26 апреля. Речь идет о двух выпусках новостей, трех программах Crosstalk и двух передачах Sputnik. Среди прочих тем передач стали отравление Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, вероятное применение химического оружия в Сирии, внешняя политика США и война на востоке Украины.

Апелляционный судья Джеффри Уос отметил, что лично просмотрел все сюжеты и подтверждает, что "все они были предвзяты и несбалансированы".

"Видимо, в этом был умысел", - добавил он.

Тем самым штраф Ofcom по RT в размере 200 тысяч фунтов стерлингов (в пересчете почти 240 тысяч евро) остается в силе.