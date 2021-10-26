Эрдоган открыл первый международный аэропорт в Нагорном Карабахе

Строительство аэродрома в Фазули началось после окончания войны в Карабахе.

Фото: azertag.az

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 26 октября, посетил Нагорный Карабах и принял участие в церемонии открытия первого международного аэропорта Физули в Нагорном Карабахе.

Это уже третий визит главы турецкого государства на территорию Азербайджана за последний год. Как сообщает азербайджанское информационное агентство Azertag, в церемонии также принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта составляет 3 км, ширина - 45 м. Место стоянки самолетов составляет площадь 60 тыс. кв метров и предусматривает стоянку для разных типов воздушных судов. Терминал аэропорта рассчитан на прием 200 пассажиров в час.

Аэропорт в Фазули построен Азербайджаном после получения контроля над частью территорий Нагорного Карабаха в результате вооруженного противостояния с Арменией в 2020 году.

Фото: azertag.az

5 сентября был совершён тестовый полет в аэропорт Физули. Самолет "Карабах" авиакомпании AZAL приземлился там после вылета из Баку. Кроме этого, в Физули приземлился грузовой самолет Boeing 747-400, впервые доставивший грузы в Карабах воздухом.

Строительство аэропорта было начато в январе 2021 года.

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