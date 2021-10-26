Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы Украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Резников опроверг информацию о смене главы ТКГ.

Ранее некоторые СМИ написали о возможной замене действующего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука на бывшего главу администрации президента времен Виктора Януковича Сергея Левочкина.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами... Решение об изменениях в составе делегации, и в "Минске", и в "нормандской четверке", принимает президент, и ни о каких ротациях речь не шла. В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что все это бессмысленные слухи", - сообщил Резников агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в настоящее время Леонида Кравчука временно заменяет его заместитель Александр Мережко.

"Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий нет, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки"", - сказал Резников.

Как сообщалось, в конце июня первому президенту Украины, главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце.

По словам представителя украинской делегации Алексея Арестовича, Кравчук сейчас проходит реабилитацию в Германии. Однако пока неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению обязанностей главы украинской делегации до конца года.