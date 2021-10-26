Резников опроверг информацию о смене главы ТКГ

СМИ сообщили о возможной замене Кравчука на Левочкина.

Резников опроверг информацию о смене главы ТКГ
Фото: предоставлено пресс-службой

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы Украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Резников опроверг информацию о смене главы ТКГ.

Ранее некоторые СМИ написали о возможной замене действующего главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука на бывшего главу администрации президента времен Виктора Януковича Сергея Левочкина.

"Эта информация не соответствует действительности. Никаких изменений в составе делегации в ТКГ не было и не планируется. Это чья-то бурная фантазия, не имеющая ничего общего с реальностью и не подкрепленная никакими фактами... Решение об изменениях в составе делегации, и в "Минске", и в "нормандской четверке", принимает президент, и ни о каких ротациях речь не шла. В частности, в разрезе конкретной персоналии. Так что все это бессмысленные слухи", - сообщил Резников агентству "Интерфакс-Украина".

Он добавил, что в настоящее время Леонида Кравчука временно заменяет его заместитель Александр Мережко.

"Работа продолжается. Особых ожиданий нет, иллюзий нет, но это не отменяет необходимости продолжать консультации и прилагать максимум усилий для проведения саммита "нормандской четверки"", - сказал Резников.

Как сообщалось, в конце июня первому президенту Украины, главе украинской делегации в ТКГ Леониду Кравчуку сделали операцию на сердце.

По словам представителя украинской делегации Алексея Арестовича, Кравчук сейчас проходит реабилитацию в Германии. Однако пока неизвестно, сможет ли он вернуться к исполнению обязанностей главы украинской делегации до конца года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Глава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисеГлава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе
В Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от властиВ Колумбии задержали известного наркобарона, который более 10 лет скрывался от власти
Блок рекламы


Похожие новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Киевский крематорий опроверг заявление Радуцкого о двухчасовых очередяхКиевский крематорий опроверг заявление Радуцкого о двухчасовых очередях
Правоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря ЖовквыПравоохранители задержали мужчину, который бросил коктейль Молотова во двор заместителя главы ОПУ Игоря Жовквы
Кабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительстваКабмин повторно уволил бывшего замглавы ГСЧС, которого в 2015-м задержали на заседании правительства
Арахамия считает маловероятным отстранение Третьяковой с должности главы социального комитета
Мотовиловец заявил, что готов стать заместителем главы фракции "Слуга народа" вместо Корниенко
Андрей Мотовиловец может стать заместителем главы фракции "Слуга народа"Андрей Мотовиловец может стать заместителем главы фракции "Слуга народа"
В Офисе президента опровергли манипуляции относительно цены на газ и тарифовВ Офисе президента опровергли манипуляции относительно цены на газ и тарифов
Противоправные действия против Порошенко документируются - бывший заместитель главы СБУПротивоправные действия против Порошенко документируются - бывший заместитель главы СБУ
У экс-главы ГАСИ украли спрятанные в потолке $2 млнУ экс-главы ГАСИ украли спрятанные в потолке $2 млн
Последние новости
Подгружаем последние новости