Тимошенко передала оборудование Александровской больнице, где лечат больных ководом

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вместе с заместителем председателя партии «Батькивщина», первым заместителем Председателя комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Валерием Дубилем предоставили Александровской клинической больнице г. Киева оборудование, необходимое для больных, которые находятся на лечении. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

В настоящее время Александровская клиническая больница работает как инфекционный ководный госпиталь: развернуто 650 коек, из которых 160 реанимационных. Загруженность заведения 80-90%, среди которых тяжелые и крайне тяжелые больные, все кислородные.

«Вакцинированных, которые находятся на лечении, 2-5%, все остальные – невакцинированные. Очень хочется сказать, что вакцинация сохраняет жизнь и здоровье. Соблюдайте, пожалуйста, противоэпидемические правила, не относитесь легкомысленно к своему здоровью и родных», – призвала директор Александровской больницы Людмила Антоненко.

Она поблагодарила команду "Батькивщины" за предоставленное оборудование. Юлия Тимошенко заверила, что ее команда будет делать все возможное, чтобы обеспечить медиков всем необходимым для спасения жизни больных.

«Сейчас надвигается большая волна ковида. Я знаю, сколько усилий прилагают врачи, медицинские сестры и нянечки. И то, что 80-90% плановых ковидных кроватей занято, свидетельствует о том, что ваша команда, все медицинские работники по всей стране работают на пределе напряжения.Я хотела бы, чтобы государство тоже включалось по полной и понимало, что волна КОВИДа идет достаточно тяжелая.Так что нам всем надо быть как единая команда – не критиковать, а становиться и работать вместе с медиками.Я хочу пожелать всем медикам здоровья и поблагодарить, что вы все держитесь и даете шанс украинцам на жизнь», – сказала Юлия Тимошенко.