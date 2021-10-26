На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение

РоSSийские наемники семь раз нарушили мирные договоренности.

По состоянию на 17:00 26 октября на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Четыре раза враг применял запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью, еще один получил ранение, информирует пресс-центр ООС.

"Воину оказано домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сегодня у Гранитного наемники трижды вели огонь из артиллерии калибра 122 мм.

В районе Новозвановки враг совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Троицкого противник вел огонь из противотанкового ракетного комплекса.

Вблизи Павлополя роSSийско-оккупационные войска задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого произвели сброс выстрелов ВОГ-17.

В сторону Крымского оккупанты открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм.

"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались неизменными", - сказано в вечерней сводке.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе был ранен военный, еще один боец взорвался на взрывчатке.