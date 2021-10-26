На Киву завели дело из-за видео со стрельбой из автомата

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы возбуждено уголовное дело из-за видео, на котором он стреляет в воздух из автомата. О подозрении его пока не сообщали.

Об этом она рассказала журналистам во вторник, пишет УНИАН.

"Относительно народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю", - сказала она.

На уточняющий вопрос, есть ли дело именно по факту автоматной стрельбы, Ирина Венедиктова ответила утвердительно. Она добавила, что когда дело дойдет до выдвижения подозрения Киве, то скажет о квалификации. "А на сегодняшний день это преждевременный вопрос", - заявила она.

Напомним, что 15 октября Кива выложил в соцсетях ролик, на котором он стреляет из автомата в небо. Кива объяснил, что так отмечает гибель Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.