Чиновников КГГА разоблачили на хищении 12 млн гривен, предназначенных на цифровую трансформацию

К организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения.

Чиновников КГГА разоблачили на хищении 12 млн гривен, предназначенных на цифровую трансформацию
Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Средства разворовывались с ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию, а именно – на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

Как установила СБУ, к организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения: Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА); Коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации"; Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

"Схема заключалась в махинациях с тендерными процедурами. Во-первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями. Это позволило злоумышленникам положить 12 млн грн в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр - на банковские счета фиктивных предприятий", - сообщили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли: печати и документы более 30 фиктивных предприятий; документы о незаконном выводе средств; серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы; записи «черной» бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн. грн.

В настоящее время планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз для подтверждения нанесенного государству ущерба на сумму около 12 млн грн.

Напомним, ранее Государственное бюро расследований оценило возможные потери Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"В Латвии забрали лицензию у телекомпании, которая ретранслировала роSSийский "Первый канал"
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
ЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИЕС планирует исключить Украину из списка стран "зеленой зоны", - СМИ
Глава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисеГлава МВД Германии обвинил РоSSию в созданном режимом Лукашенко мигрантском кризисе
Блок рекламы


Похожие новости
Нардеп Тищенко рассказал, как покупает на Бессарабке "гречку по 12 гривен, а сало по 50"Нардеп Тищенко рассказал, как покупает на Бессарабке "гречку по 12 гривен, а сало по 50"
В Грузии показали видео, на котором Саакашвили из фуры со сметаной рассказывает о якобы похищенииВ Грузии показали видео, на котором Саакашвили из фуры со сметаной рассказывает о якобы похищении
КГГА готовит обращение в правоохранительные органы из-за изменения границ КиеваКГГА готовит обращение в правоохранительные органы из-за изменения границ Киева
Полиция сообщила подозрение заместителю директора департамента здравоохранения КГГАПолиция сообщила подозрение заместителю директора департамента здравоохранения КГГА
На Закарпатье невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работыНа Закарпатье невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работы
СБУ обнародовала записи переговоров уличенных во взяточничестве депутата и чиновников Полтавского горсоветаСБУ обнародовала записи переговоров уличенных во взяточничестве депутата и чиновников Полтавского горсовета
КГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками скверКГГА заявила о давлении из-за намерения СНБО застроить высотками сквер
Зеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривенЗеленский подписал закон об увеличении бюджета-2021 на 40 млрд гривен
КГГА правоохранители прессуют в 10 раз чаще, чем другие регионы, - КИУКГГА правоохранители прессуют в 10 раз чаще, чем другие регионы, - КИУ
ВАКС назначил экс-прокурору Одесской области залог 2,6 млн гривенВАКС назначил экс-прокурору Одесской области залог 2,6 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости