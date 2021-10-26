Чиновников КГГА разоблачили на хищении 12 млн гривен, предназначенных на цифровую трансформацию

К организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения.

Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили должностных лиц Департамента коммунальной собственности города Киева на коррупционных схемах. По предварительным оценкам, в результате преступных действий чиновников местный бюджет потерял 12 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Средства разворовывались с ресурсов, выделенных на цифровую трансформацию, а именно – на оцифровку технической документации объектов недвижимого имущества.

Как установила СБУ , к организации сделки причастны по меньшей мере три учреждения: Департамент коммунальной собственности города Киева (в структуре КГГА); Коммунальное предприятие Киевского городского совета "Киевское городское бюро технической инвентаризации"; Частное предприятие "Лаборатория информационных технологий".

"Схема заключалась в махинациях с тендерными процедурами. Во-первых, чиновники отдали победу в тендере на 40 млн грн без какого-либо конкурса. Во вторых, фигуранты производства составляли смету услуг с заведомо завышенными показателями. Это позволило злоумышленникам положить 12 млн грн в собственные карманы. Деньги выводили через конвертационный центр - на банковские счета фиктивных предприятий", - сообщили в СБУ .

Фото: ssu.gov.ua

Правоохранители провели 16 санкционированных обысков, по результатам которых прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, задействованного в преступной схеме, а также изъяли: печати и документы более 30 фиктивных предприятий; документы о незаконном выводе средств; серверное оборудование, компьютерную технику и мобильные терминалы; записи «черной» бухгалтерии, свидетельствующие о присвоении государственных денежных средств на общую сумму 12 млн. грн.

В настоящее время планируется проведение судебно-экономической и компьютерно-технической экспертиз для подтверждения нанесенного государству ущерба на сумму около 12 млн грн.