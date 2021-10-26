Минкультуры определилось с музеем, где скифское золото будет храниться до деоккупации Крыма

В Национальном музее истории Украины есть все необходимые условия для хранения "скифского золота", возвращения которого Украина ждет с нетерпением.

Об этом заявила заместитель министра культуры и информационной политики по вопросам европейской интеграции Екатерина Чуева, передает Укринформ.

"Мы будем с нетерпением ждать возвращения ценностей в Украину. Мы имеем определенный музей, куда они должны вернуться. И как временное решение - Национальный музей истории Украины, до того, как Крым будет деоккупирован. И только тогда, только после того, сможем говорить о возвращение этих ценностей в Крым", - подчеркнула она.

По словам Чуевой, у Национального музея истории Украины есть все необходимые условия для сохранения коллекции.

Сегодня Апелляционный суд Амстердама принял решение вернуть коллекцию "скифского золота" на территорию суверенного государства Украины.

Президент Владимир Зеленский заявил, что "сначала вернем «скифское золото», а затем и Крым".