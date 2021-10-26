Высший совет правосудия обвинил международных партнеров в затягивании избрания ВККС

Глава Совета судей утверждает, что члены комиссии от международных организаций в течение месяца не выходят на связь.

Высший совет правосудия обвинил международных партнеров в затягивании избрания ВККС
Фото: hcj.gov.ua

Члены конкурсной комиссии по избранию членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины от международных и иностранных организаций не явились на рабочее заседание в понедельник, 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего совета правосудия, акцентируя на том, что такие действия затягивают начало работы Конкурсной комиссии и влекут негативные последствия.

Отмечается, что ВСП пригласил членов конкурсной комиссии от международных организаций на очередную рабочую встречу с целью обсуждения неотложных вопросов.

"В письмах к субъектам формирования конкурсной комиссии Рада просила обеспечить присутствие на встрече 25 октября 2021 года членов, предложенных международными и иностранными организациями. Однако, несмотря на создание всех условий для участия онлайн, члены конкурсной комиссии сообщили о невозможности участия в заседании", – говорится в сообщении.

По словам и. о. главы ВСП Алексея Маловацкого, ВСП, со своей стороны, принимает все необходимые меры для начала работы первого состава конкурсной комиссии, поскольку возобновление работы ВККС для ВСП является приоритетным.

"Учитывая, что комиссия является независимым органом, действующим при ВСП, у Совета нет возможности двигаться дальше в организации этого процесса до тех пор, пока на заседании не будут присутствовать члены от международных организаций, и не будет кворума в комиссии. Мы очень хотели бы узнать, когда члены комиссии от иностранных организаций будут готовы выполнять свои обязанности хотя бы в онлайн-режиме", - подчеркнул Маловацкий.

Глава Совета судей Украины Богдан Монич выразил обеспокоенность тем, что члены комиссии от международных организаций в течение месяца не выходят на связь. По его мнению, следует назначать не рабочие встречи, а первое заседание конкурсной комиссии, и в случае отсутствия кворума информировать общество о том, кто блокирует работу комиссии.

"Наши члены конкурсной комиссии уже дважды приходили на рабочие встречи и готовы приступить к работе", - отметил он.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очищении ВСП. Принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.

16 сентября в Офисе президента состоялась встреча, по итогам которой послы "Большой семерки" призвали к скорейшему реформированию судебной системы в Украине.

На следующий день Высший совет правосудия утвердил состав комиссии, которая будет избирать членов ВККСУ. В конкурсную комиссию вошли трое украинских судей и трое западных экспертов.

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