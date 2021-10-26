Нацкорпус возле Офиса генпрокурора требует наказать мэра-сепаратиста Струка

В 2014 году он был организатором псевдореферендума в Луганске, а в 2020 – избран мэром Кременной.

Нацкорпус возле Офиса генпрокурора требует наказать мэра-сепаратиста Струка
Фото: Макс Требухов

Сегодня представители организации "Национальный Корпус" пришли к зданию Офиса генерального прокурора с требованием принять все необходимые меры по сообщению о подозрениях мэру города Кременная Луганской области Владимиру Струку по открытым против него уголовным производствам.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Организаторы акции напомнили, что в 2014 году во время "русской весны" Струк призвал к свержению конституционного строя в Украине и был организатором псевдореферендума в Луганске. Кроме того, он финансировал так называемый "отряд самообороны" и группу террориста Мозгового, организовывал полевые кухни с надписью "Для молодой республики", преследовал проукраинских журналистов.

После провала проекта "Новороссия" Струк вместе с семьей скрылся в США.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

По подозрению в совершении финансовых действий, совершенных в целях свержения конституционного строя Украины и посягательстве и территориальной целостности государства, против него было возбуждено два уголовных производства. Однако в 2020 году Струк был избран Кременским городским головой.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Поэтому Национальный Корпус требует от генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой выполнить свои должностные обязанности и принять все меры для вручения Владимиру Струку подозрения по вышеуказанным статьям, а также для завершения досудебного расследования и последующей передачи таких материалов в суд в порядке, установленном действующим законодательством. Считаем, что предатель и коллаборант Струк давно должен ответить за свою антигосударственную деятельность и сесть в тюрьму за свои преступления, а не занимать должность мэра украинского города!", - говорится в заявлении активистов.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

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