Министр образования Шкарлет сдал экзамен по украинскому языку

Глава МОН и другие чиновники сдавали назначенный правительством экзамен в течение августа-октября.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сдал экзамен по украинскому языку.

Об этом сообщается на сайте МОН.

"В течение августа-октября текущего года государственный экзамен по украинскому языку, согласно постановлению КМУ "Об утверждении Порядка проведения экзаменов на уровень владения государственным языком" от 14 апреля 2021 года №409, как в связи с назначением, так и по собственному желанию сдавали сотрудники Министерства образования и науки Украины", - говорится в сообщении.

Кроме Шкарлета, экзамен на уровень знания государственного языка сдали четыре его заместителя, два генеральных директора директоратов министерства, и другие должностные лица МОН.

В министерстве напомнили, что в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" с 16 июля 2021 года Национальной комиссией по стандартам государственного языка проводятся экзамены для определения уровня владения государственным языком. По результатам экзамена участники получают государственный сертификат.

Напомним, 4 июня прошлого года, через сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии. Автор статьи утверждал, что в монографии использованы целые блоки текста, опубликованного на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на этот научный труд нет.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua объяснил, что в его тексте "есть квадратные дужки".

17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов – 226.