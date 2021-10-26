Кабмин сменил правление "Укрзализныци"

Правительство взяло на себя полномочия наблюдательного совета компании.

Кабмин сменил правление "Укрзализныци"
Фото: Александр Рудоманов

Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 25 октября, назначил новый состав правления АО "Укрзализныця".

Об этом сообщается в постановлении №1101.

В него вошли глава правления Александр Камышин (ранее – и.о. главы правления), трое членов правления из предыдущего состава (Орест Логунов, Александр Перцовский и Роман Черницкий), а также советник Камышина Евгений Лященко и директор по инженерно-техническому обеспечению железной дороги Григорий Бойко.

Не нашлось места в руководстве компании предыдущим членам правления Франтишеку Бурешу и Ивану Юрику, а также и.о. члена правления Ивану Синякову.

Назначение правления состоялось после того, как Кабинет министров распустил наблюдательный совет "Укрзализныци" и взял на себя его полномочия.

После того, как будет избран новый состав наблюдательного совета, он должен будет подать на рассмотрение акционерного собрания новых членов правления. Кабинет министров ожидает, что это произойдет до 31 декабря 2021 года.

Напомним, что несколько недель назад правительство по аналогичной схеме назначило правление "Нафтогаза", распустив наблюдательный совет.

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