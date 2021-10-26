НАБУ передало в суд дело о попытке подкупа Лещенко

Министр "сдал" подчиненного в 2020 году, когда еще был главой Госгеокадастра.

Национальное антикоррупционное бюро и антикоррупционная прокуратура передали в суд уголовное дело о попытке подкупа в 2020 году министра аграрной политики Романа Лещенко, который тогда возглавлял Государственную службу по геодезии, картографии и кадастру.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП.

Обвиняемых – бывшего и.о. начальника хмельницкого областного управления Госгеокадастра Юрия Климко и его вероятного посредника Алексея Ковалева - разоблачили с поличным в декабре 2020 года.

По версии следствия, они предлагали Лещенко 170 тысяч долларов за то, чтобы тот закрыл глаза на "схему предоставления в собственность или пользования на подставных лиц земельных участков". Задержали их после передачи двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму 51,9 тыс. долларов.

Расследование указанных фактов НАБУ начало по заявлению Лещенко.

Напомним, что через несколько недель после задержания подозреваемых Лещенко пошел на повышение, возглавив министерство аграрной политики.