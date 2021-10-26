Свидетель из Украины узнал роSSиянина, которого судят в Берлине за убийство чеченца Хангошвили

В суде Берлина, где рассматривают дело об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, во вторник, 26 октября, был допрошен свидетель из Украины.

Как сообщает "Немецкая волна", 55-летний предприниматель из Харькова по имени Александр узнал обвиняемого в убийстве как своего свояка (супруга сестры жены) - Вадима Николаевича К. Он также заявил, что обвиняемый является сотрудником роSSийских спецслужб в звании полковника.

Напомним, Хангошвили застрелили в парке Малый Тиргартен в самом центре Берлина 23 августа 2019 года. В РоSSии власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме. В Германии чеченец искал убежища после нескольких совершаемых на него покушений.

Хангошвили был полевым командиром во время второй чеченской войны. Он воевал на стороне Шамиля Басаева и Абу Валида, позже – Аслана Масхадова. С 2002 года Хангошвили находился в роSSийском розыске по подозрению в терроризме. По словам главы Немецко-Кавказского общества Эккехарда Масса, он был в расстрельном списке живущих за рубежом чеченцев.

Президент РоSSии Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2019 года назвал Хангошвили "совершенно кровавым убийцей", который "только в одной из акций на Кавказе уничтожил 98 человек" и был причастен к организации взрывов в московском метро.

Убийца Хангошвили приехал в Германию через Францию с новым загранпаспортом на имя Вадим Андреевич Соколов, с датой рождения 20 августа 1970 года. Такого человека не существует ни в одной базе, включая базу роSSийских паспортов. Позже убийцу, задержанного сразу после преступления, узнали как Вадима Красикова. Его считают агентом ФСБ.

В октябре 2020 года его начали судить в Берлине.