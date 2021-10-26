Украинцам по-новому будут начислять штрафы

Министерство социальной политики инициирует изменения в методике определения размеров штрафов для граждан. Об этом в эфире телеканала «Дом» заявила глава ведомства Марина Лазебная.

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Что изменится

По ее словам, изменения предусматривают, что размеры штрафов теперь не будут привязаны к прожиточному минимуму.

«Решили оставить эту привязку по формированию основных начислений, определенных Конституцией: только пенсия, только минимальная зарплата. И прожиточный минимум для человека должен быть реальным и не может быть даже как размер в бюджете. Сумма должна быть выше», — продолжила Марина Лазебная в эфире телеканала.

Министр соцполитики предупредила, что законопроекты с изменениями, которые затронут методику определения размером штрафов, уже одобрены Кабинетом министров и были переданы на рассмотрение в Верховную Раду.

В целом, как уверяет Лазебная, профильное министерство подготовило сразу четыре законопроекта. Один документ касается методологии определения размеров, второй — об отвязке от прожиточного минимума, еще два — о базовых величинах для штрафов и для социальных выплат.

Прожиточный минимум

На сегодняшний день общий показатель прожиточного минимума составляет 2294 гривны, а в декабре запланировано повышение до 2393 гривен. Для разных категорий размер прожиточного минимума установлен по-разному.

Предыстория

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине хотят штрафовать за некачественное предоставление социальных услуг. По словам Шмыгаля, размеры штрафов, в случае одобрения законопроекта, будут составлять от 11 тысяч до 2,3 млн гривен.