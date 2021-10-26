Принцесса Мако отказалась от титула и наследства ради простолюдина

Племянница императора Японии отказалась от королевских привилегий, титула, наследства и содержания ради брака с любовью всей своей жизни. Сегодня, 26 октября, началась новая глава в жизни бывшей японской принцессы Мако.

Без титула и наследства: японская принцесса Мако лишилась всего, выйдя замуж за простолюдина

Дочь Фумихито, наследного принца Акисино, который в будущем должен стать императором Японии, в 2017 году сообщила о помолвке со своим однокурсником, юристом Кей Комуро. Девушку уговорили подождать несколько лет, прежде чем вступить в брак, если она не передумает. И она не передумала. Спустя 4 года после помолвки состоялась свадьба – без особенных почестей, роскошных нарядов и традиций.

Перед заключением брака принцесса Мако и Кей Комуро заглянули к родителям девушки и ее дедушке с бабушкой – бывшим императору и императрице Японии.

Теперь 30-летняя Мако больше не принцесса. Она вышла из числа монаршего семейства и стала простым человеком, взяв фамилию мужа – Мако Комуро. Их дети не будут иметь титулы и не смогут претендовать на королевский престол.

Без титула и наследства: японская принцесса Мако лишилась всего, выйдя замуж за простолюдина

По информации ИноСМИ, общественность резко отреагировала на свадьбу племянницы императора, из-за чего обострилась проблема сокращения числа королевской семьи. Однако в Японии трон переходит только по мужской линии. У нынешнего монарха в наследниках только дочь, значит, следом престол унаследует его младший брат – Фухимито. К счастью, у принца есть сын – сейчас Хисахито всего 15 лет.

Без титула и наследства: японская принцесса Мако лишилась всего, выйдя замуж за простолюдина

Напомним, британская принцесса Беатрис спустя месяц после родов вышла в свет в облегающем платье.


Анастасия Березовская, Тудей

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