Некоторые фигуранты санкций СНБО скрыли свои активы до подписания указов Зеленским, – Bihus.info

Журналисты предполагают, что фигурантов списков могли предупредить о применении ограничительных мер.

Некоторые фигуранты санкций СНБО скрыли свои активы до подписания указов Зеленским, – Bihus.info
Фото: president.gov.ua

Некоторые контрабандисты из санкционных списков Совета нацбезопасности и обороны перед применением ограничительных мер вышли из состава учредителей и бенефициаров своих предприятий. Это может свидетельствовать об утечке информации в пользу этих фигурантов, говорится в расследовании Bihus.info.

Журналисты предполагают, что фигурантов списков могли предупредить о применении санкций в отношении них или что им умышленно дали время защитить свои активы.

К примеру, по решению СНБО от 15 апреля под санкции попал Александр Черепинский. Эти санкции Владимир Зеленский ввел в действие своим Указом 21 апреля. Но до этого Александр Черепинский успел выйти из состава учредителей или бенефициаров по меньшей мере шести предприятий. На 5 из 6 этих предприятий санкции не наложили", – говорится в расследовании.

Александр Черепинский также выходил из состава своих предприятий даже за несколько дней до решения СНБО – 12 и 13 апреля.

Кроме этого, по решению СНБО от 2 апреля, под санкции должны были попасть Валерий Пересоляк и Виктор Шерман. За день до введения этого решения в действие указом президента Виктор Шерман успел выйти из учредителей своего предприятия ООО Мира, а Валерий Пересоляк в государственном реестре исчез из перечня учредителей двух строительных предприятий в Ужгороде.

Изменения в госреестр относительно Пересоляка нотариус внес в 23 часа – в нерабочее время.

Также из предприятий успел выйти Эдуард Кукоба.

В июле санкции СНБО наложили на иностранца Александра Акста и двух граждан Украины – Валерия Фальковского и Владислава Студенца.

"Однако еще за несколько часов до брифинга секретаря СНБО Валерий Фальковский вышел из состава учредителей своего предприятия "Навитайм". Указ же о введении этих санкций Владимир Зеленский подписал только через 68 дней. Предприятия "Навитайм" среди подсанкционных нет", - отметили журналисты.

На запросы журналистов о комментариях в СНБО и Офисе президента пока не ответили.

Напомним, 15 октября Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что санкции против контрабандистов не смогли остановить незаконное перемещение товаров через границу.

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