В Фастове переименовали улицы Терешковой и Жукова

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

В городе Фастов переименовали переулок и две улицы, названные в честь советской космонавтки, а ныне депутатки-"единороски" Валентины Терешковой, а также улицу в честь маршала Жукова.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета, передает корреспондент LB.ua.

"Прекрасно, что кроме оккупантки Терешковой, переименовали еще улицу в честь Жукова. Конечно плохо,что осталось где-то еще 130 улиц на не оккупированной территории, но думаю мы дожмем" - прокомментировал координатор проекта "Декоммунизация.Украина" Вадим Позняков.

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