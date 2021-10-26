В Украине открыто более 800 уголовных дел за подделку COVID сертификатов, - Монастырский

По состоянию на 25 октября Нацполиция Украины открыла более 800 уголовных производств в связи с подделкой сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Он отметил, что сейчас по всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверить подлинность сертификата о вакцинации.

"По всей Украине работает 1200 мобильных групп, которые имеют полномочия проверить подлинность сертификата о завершении курса вакцинации. В мобильные группы входят не только полицейские, но и Госпотребслужба. Но даже медики могут проверить подлинность такого документа. Бывают случаи, когда и медики торгуют такими подделками. Например, правоохранители проводят контрольные закупки, чтобы выявить мошенников среди медицинского персонала", - сказал Денис Монастырский.

Напомним, ранее в октябре житель Ивано-Франковской и жительница Хмельницкого получили штрафы за то, что подделали документы и использовали их при попытке пересечь границу с Польшей.