В РоSSии боевика "ДНР" приговорили к 22 годам колонии

Мужчина совершил убийство в феврале 2014 года, исходя из "радикальных взглядов" и "неприязни к сотрудникам правоохранительных органов".

В РоSSии боевика "ДНР" приговорили к 22 годам колонии
Фото: znak.com

Суд в роSSийском Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Антона Головирцева к 22 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в убийстве курсанта местного университета МВД и подготовке взрыва поста патрульной службы.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Как сказано в материалах уголовного дела, Головирцев совершил убийство в феврале 2014 года, исходя из "радикальных взглядов" и "неприязни к сотрудникам правоохранительных органов". По данным следствия, на тот момент он нигде не работал и не учился, при этом увлекался оружием и стрельбой.

В марте 2015 года Головирцев установил взрывное устройство на ступеньке поста ГПС в одном из районов Санкт-Петербурга, но бомбу успели обнаружить и обезвредить. В октябре его соратник установил такое же устройство у поста ГАИ в другом районе города, и оно сработало. Во время взрыва серьезные ранения получила женщина, которая находилась рядом - ей, в частности, оторвало ступню.

СМИ сообщают, что между этими событиями Головирцев успел принять участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне боевиков так называемой "Донецкой народной республики".

Отмечается, что вину в инкриминируемых преступлениях он признал.

Напомним, 6 октября Апелляционный суд в Чехии утвердил 20-летний приговор для гражданина Чехии Мартина Кантора, осужденного за участие в боях против Украины на стороне роSSийских вооруженных формирований.

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