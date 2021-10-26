В Украине выявлены случаи мутировавшего штамма "Дельта" из Великобритании, - Данилов

Больше всего случаев выявлено во Львове, Тернополе, на Западной Украине, и начинают появляться в Киеве.

В Украине выявлены случаи мутировавшего штамма "Дельта" из Великобритании, - Данилов
Фото: facebook.com/rnbou

Случаи нового мутировавшего варианта штамма COVID-19 "Дельта" уже фиксируются в Украине. Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в эфире телеканала ICTV.

"В пятницу наши ученые закончили исследования, и мы имеем подтверждение, что мутация "дельта", которая началась из Великобритании, сегодня на территории нашей страны. Больше всего случаев выявлено во Львове, Тернополе, на Западной Украине и начинают появляться в Киеве", - сказал Данилов.

Напомним, штамм дельта зафиксировали в Украине в июне этого года. В Национальной академии наук Украины заявили, что заболеваемость ковидом в Украине будет расти, пока доля дельта-штамма не достигнет 90%.

Как отмечал ранее Алексей Данилов на тематическом брифинге в Офисе президента, штамм коронавируса дельта развивается по иному сценарию, чем другие штаммы.

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