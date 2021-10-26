"Северный поток-2" заработает не раньше марта 2022 года, - советник Байдена

По его словам, президент РоSSии Владимир Путин "приближается к использованию природного газа в качестве политического инструмента".

Запуск газопровода "Северный поток-2" в коммерческую эксплуатацию состоится не раньше марта 2022 года.

Об этом заявил старший советник президента США Джо Байдена по энергетической безопасности Амос Хохштейн, передает Reuters.

По словам Хохштейна, согласование "Северного потока-2" Германией и Европейской комиссией, скорее всего, продлится до марта, поэтому, если РоSSия заявляет, что может быстро увеличить поставки газа через "Северный поток-2", она должна иметь возможность сделать это сейчас через существующие трубопроводы.

Он также заявил, что президент РоSSии Владимир Путин "приближается к использованию природного газа в качестве политического инструмента", поскольку РоSSия сдерживает экспорт топлива в Европу, которая страдает от энергетического кризиса.

Напомним, советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль не исключает, что Европа может подвергнуться газовому шантажу РоSSии и разрешить запуск "Северного потока-2" без сертификации оператора магистрали Nord Stream 2.