В Молдове впервые открыто дело по факту узурпации власти

Прокуратура Молдовы по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS) впервые возбудила уголовное дело по факту узурпации власти в апреле 2021 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в основу дела положен факт назначения тогдашним парламентским большинством - Партией социалистов и партией "Шор" - судьи Конституционного суда (КС).

Прокуроры считают, что тогда была незаконно отстранена председатель КС Домника Маноле, а Борис Лупашко назначен вместо нее судьей КС. Согласно материалам следствия, эти факты следует рассматривать не просто как нарушение закона - речь идет об "узурпации должности судьи КС, а также узурпации власти в стране".

23 апреля депутаты тогдашнего большинства отменили указ о назначении Маноле судьей КС и назначили на эту должность Лупашко. Через сутки депутаты оппозиционной тогда партии "Действие и солидарность" (PAS) Серджиу Литвиненко и Вирджилом Писларюк обратились в Генпрокуратуру, требуя расследовать попытку узурпации власти. Тогдашний генпрокурор Александр Стояногло тогда отказался возбуждать уголовное дело, но теперь прокуроры решили вернуться к этому делу.

5 октября Александр Стояногло был отстранен от должности Генерального прокурора Молдовы из-за начатое по нему уголовное производство.