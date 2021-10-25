Оккупанты в Крыму задержали десятки крымских татар, среди них - журналисты и адвокат

Активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, которые по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Фото: Крымская солидарность

Сегодня в оккупированном Симферополе роSSийские силовики под зданием оккупационного "Крымского гарнизонного военного суда" незаконно задержали крымскотатарских активистов и адвокатов, которые предоставляли им защиту.

Об этом сообщает пресс-служба Представительства президента Украины в АР Крым.

Как отметили в ведомстве, активисты собрались, чтобы услышать адвокатов, которые по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир".

Среди задержанных: координатор «Крымской солидарности» Дилявер Меметов и корреспонденты "Крымской солидарности" - Зидан Аджикелямов, Руслан Параламов и Длявер Ибрагимов.

А на адвоката Эдема Семедляева составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ .

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Фото: Крымская солидарность

Представительство президента Украины в АР Крым в своем заявлении осудило такие действия оккупационных властей.

"Это прямое препятствование профессиональной адвокатской деятельности и лишение права на защиту задержанных. Представительство осуждает незаконные действия оккупационных органов Крыма по ограничению свободы слова, в том числе задержание украинских граждан и препятствование журналистской и профессиональной адвокатской деятельности", - отметили в ведомстве.

По данным "Крымской солидарности", сегодня задержали более 20 человек.

Напомним, 11 октября силовики в оккупированном Симферополе незаконно задержали несколько десятков крымских татар, которые пришли в местный военный суд, чтобы принять участие в судебном заседании с помощью видеосвязи.