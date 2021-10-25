Украину впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО

Во время конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Украину будет представлять заместитель главы Минобороны Александр Носов.

Украину впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО
Фото: inforesist.org

Украина впервые пригласили в расширенный формат Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, заседание состоится завтра, 26 октября.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Александр Носов, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Завтра, 26 октября, в Брюсселе под председательством Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга состоится заседание высшего совещательного Комитета Североатлантического совета НАТО по вооружениям - Конференции национальных директоров вооружений. Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заместитель главы Минобороны Александр Носов будет представлять Украину на конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

По его словам, Украина ранее привлекалась к участию в заседаниях Конференции, но впервые речь идет о вопросах, относящихся к прерогативе исключительно государств-членов НАТО, в частности, инновациях в оборонно-технической сфере, трансформации во взаимодействии с наукой и оборонно-промышленным комплексом и достижении оптимального соотношения военных нужд и бюджетных возможностей.

Александр Носов, акцентировал внимание, что Конференция национальных директоров вооружений Альянса будет проходить сразу после того, как на прошлой неделе, 21 октября 2021 года, министры обороны стран НАТО утвердили новый план обороны союза во время конфликтов и кризисов, с целью планирования немедленного формирования сил альянса в нужное время и в нужном месте.

В Брюсселе также запланированы двусторонние встречи представителя Минобоороны с Национальными директорами по вооружению государств-членов НАТО.

Конференция национальных директоров по вооружению (Conference of National Armaments Directors-CNAD) с 1996 года является высшим совещательным комитетом Североатлантического совета НАТО по вооружениям. Она координирует реализацию политики НАТО в сфере развития вооружения и военной техники. К работе Конференции привлекаются руководители национальных ведомств или соответствующих подразделений ведомств, отвечающих за формирование и реализацию политики в сфере вооружения и военной техники.

Напомним, что 19 октября Украину посетил министр обороны США Ллойд Остин. Во время своего визита он заявил, среди прочего, что Украина может вступить в НАТО после проведения необходимых реформ.

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