Украинский дипломат Александр Щерба идет работать в "Нафтогаз"

Он отметил, что принял приглашение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко присоединиться к команде НАК.

Украинский дипломат Александр Щерба идет работать в "Нафтогаз"
Фото: Укринформ

Бывший посол Украины в Австрии Александр Щерба уходит с дипломатической службы и переходит на работу в НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Попрощался сегодня с министерством (иностранных дел - ред.), порог которого перешагнул когда-то давно 24-летним парнем. Благодарен всем, с кем меня связала судьба за эти 26 лет. В том числе министру Дмитрию Кулебе, который отпустил без обид ", - написал Щерба.

Он отметил, что принял приглашение главы "Нафтогаза" Юрия Витренко присоединиться к команде НАК.

"Впереди - жизнь по маршруту Киев-Брюссель-Вашингтон-Вена. С ударением на Брюсселе. С волнением и верой вхожу в новые двери. Бог пишет сценарий, от поворотов которого иногда перехватывает дыхание. Хочется одного: быть достойным, не подвести Сценариста", - добавил он.

Напомним, в апреле президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии.

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