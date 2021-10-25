В Херсонскую область привезли мобильный госпиталь для размещения ковид-пациентов
Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест.
Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям доставили мобильный госпиталь для размещения пациентов с коронавирусом в город Каховка Херсонской области.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
"25 октября колонна техники спасателей доставила Мобильный госпиталь ГСЧС Украины в одну из больниц города Каховка Херсонской области. Его спасатели развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы им. Семьи Панкеевых", - говорится в сообщении.
Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.
Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19.
Также на месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.
Напомним, 15 октября Херсонская область первой в Украине перешла в "красную" карантинную зону.
Сейчас самый высокий уровень эпидопасности объявлен уже в шести областях: Херсонской, Запорожской, Одесской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской. Завтра в "красную" зону перейдут Ровенская и Николаевская области.