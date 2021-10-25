Патриарх Варфоломей покинул больницу и продолжил визит в США

На второй день своего визита в США он попал в больницу из-за плохого самочувствия.

Вселенский патриарх Варфоломей после ночи пребывания в больнице оставил ее и продолжит свой визит в США .

Об этом сообщил архиепископ Американский Елпидофор, передает Би-би-си.

"Рад объявить, что Его Святейшество только что покинул больницу. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит", - сообщил архиепископ.

На второй день своего визита в США попал в больницу из-за плохого самочувствия. Пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки сообщила, что он чувствовал себя нехорошо перед службой в храме Святой Софии из-за длительного перелета и загруженного расписания событий по прибытии. Врач посоветовал патриарху отдохнуть и для профилактики провести ночь в университетской больнице Джорджа Вашингтона.

Напомним, 23 октября патриарх Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в США . Это первый визит патриарха в США с 2009 года. 24 октября патриарх Варфоломей должен был возглавить службу в Софийском соборе в Вашингтоне, в округе Колумбия.

В конце августа 2021 года Варфоломей впервые после создания автокефальной Православной церкви Украины посетил Киев .

В январе патриарх вакцинировался от короновируса, а затем, по данным источников ВВС, получил третью бустерную дозу.

Вселенский патриарх считается первым среди равных предстоятелей православных церквей мира и имеет резиденцию в Константинополе (Стамбуле).