Патриарх Варфоломей покинул больницу и продолжил визит в США

На второй день своего визита в США он попал в больницу из-за плохого самочувствия.

Патриарх Варфоломей покинул больницу и продолжил визит в США
Фото: Lb.ua

Вселенский патриарх Варфоломей после ночи пребывания в больнице оставил ее и продолжит свой визит в США.

Об этом сообщил архиепископ Американский Елпидофор, передает Би-би-си.

"Рад объявить, что Его Святейшество только что покинул больницу. Он чувствует себя хорошо и готов продолжить официальный апостольский визит", - сообщил архиепископ.

На второй день своего визита в США попал в больницу из-за плохого самочувствия. Пресс-служба Греческой православной архиепархии Америки сообщила, что он чувствовал себя нехорошо перед службой в храме Святой Софии из-за длительного перелета и загруженного расписания событий по прибытии. Врач посоветовал патриарху отдохнуть и для профилактики провести ночь в университетской больнице Джорджа Вашингтона.

Напомним, 23 октября патриарх Варфоломей прибыл с 12-дневным визитом в США. Это первый визит патриарха в США с 2009 года. 24 октября патриарх Варфоломей должен был возглавить службу в Софийском соборе в Вашингтоне, в округе Колумбия.

В конце августа 2021 года Варфоломей впервые после создания автокефальной Православной церкви Украины посетил Киев.

В январе патриарх вакцинировался от короновируса, а затем, по данным источников ВВС, получил третью бустерную дозу.

Вселенский патриарх считается первым среди равных предстоятелей православных церквей мира и имеет резиденцию в Константинополе (Стамбуле).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Родственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибамиРодственники волейболистки молодежной сборной Афганистана опровергли факт ее казни талибами
Суд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕСуд арестовал "офицера" боевиков, из-за которого блокировали миссию ОБСЕ
"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции"Слуга народа" решила инициировать исключение нардепа Буймистер из состава фракции
Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)Дважды вакцинированный Аваков заболел коронавирусом (обновлено)
Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"Украина подала заявку на проведение Всемирной выставки "Экспо-2030"
Блок рекламы


Похожие новости
Делегация ПЦУ приняла участие в торжествах по случаю 30-летия интронизации Вселенского патриарха ВарфоломеяДелегация ПЦУ приняла участие в торжествах по случаю 30-летия интронизации Вселенского патриарха Варфоломея
Глава Пентагона во время визита в Киев подтвердит перспективы вступления Украины в НАТОГлава Пентагона во время визита в Киев подтвердит перспективы вступления Украины в НАТО
Оккупанты в Крыму перевезли Джелялова в психиатрическую больницуОккупанты в Крыму перевезли Джелялова в психиатрическую больницу
Патриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовкуПатриарх Грузии призвал Саакашвили прекратить голодовку
В Украине с первым государственным визитом приехал новый президент ИзраиляВ Украине с первым государственным визитом приехал новый президент Израиля
Главы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером РазумковымГлавы парламентских комитетов от "Слуги народа" покинули заседание согласительного совета во главе со спикером Разумковым
Зеленский договорился с конгрессменами США об ознакомительных визитах городских голов для обмена опытом, - ЕрмакЗеленский договорился с конгрессменами США об ознакомительных визитах городских голов для обмена опытом, - Ермак
Первый официальный визит Зеленского в Китай может состояться в конце 2022 года или в начале 2023-го — советник вице-премьераПервый официальный визит Зеленского в Китай может состояться в конце 2022 года или в начале 2023-го — советник вице-премьера
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Умер ровенский митрополит УПЦ МП ВарфоломейУмер ровенский митрополит УПЦ МП Варфоломей
Последние новости
Подгружаем последние новости