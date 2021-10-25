РоSSийские наемники на Донбассе ранили военного

В зоне ООС зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

В течение текущих суток со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

У Каменки враг обстрелял позиции наших воинов из минометов калибра 82 мм. Вблизи Песков оккупанты открывали огонь из стрелкового оружия.

В направлении Золотого-4 наемники совершили обстрел из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии соприкосновения.

Вследствие враждебных действий один военнослужащий получил ранения. Ему предоставлено домедицинскую помощь и эвакуировано в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести.

"Наши защитники открывали огонь в ответ и заставили противника прекратить огневую активность, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Украинские подразделения контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSийской Федерации", - отметили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки, 24 октября, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.