В Киеве активисты принесли под посольство РоSSии "тела" погибших от политики изоляции на Донбассе

Оккупанты не обеспечивают жителей временно оккупированных территорий надлежащей медицинской помощью.

Общественные организации "Восток SOS" и "Украинский народный совет Донецкой и Луганской областей" 25 октября устроили акцию под зданием посольства РоSSии в Киеве.

Она посвящена протесту против политики изоляции и непредоставления жителям временно оккупированных территорий (ВОТ) необходимой медпомощи во время пандемии, говорится на странице мероприятия в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Участие в протесте приняли около 10 активистов, в том числе переселенцы из ВОТ. Они принесли плакаты и импровизированные "тела" погибших от действий оккупантов во времена коронавируса, сообщил LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"На оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 приобрела катастрофические масштабы. Она происходит на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции. РоSSийская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехать на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения", - отметили организаторы.

Фото: Макс Требухов

По данным Восточной правозащитной группы, сейчас на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заполнены уже две трети больниц для больных ковидом. По данным правозащитников, медучреждениям хватает не только персонала, но и воды.

Летом страна-оккупант поставила в ВОТ свой препарат для прививки от ковида "Спутник", не зарегистрированный для использования во многих странах.

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