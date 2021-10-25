ГБР нашло на территории роты полиции "Кривбасс" десятки гранатометов и сотни гранат, которые не были на учете

Следователи считают, что оружие было предназначено для продажи.

Фото: ГБР

Государственное бюро расследований заявило, что на территории роты патрульной службы полиции особого назначения "Кривбасс" нашли большое количество оружия, которое не находится на учете. Следователи Бюро считают, что оно было предназначено для продажи.

"Злоумышленники незаконно обустроили схрон на территории роты патрульной службы полиции особого назначения «Кривбасс» Нацполиции из Днепропетровской области. Работники ГБР обнаружили неучтенное огнестрельное оружие и боеприпасы. По оперативной информации, военные средства поражения организаторы планировали вывезти в другую область для перепродажи", - говорится на сайте ГБР.

Следователи Бюро изъяли 89 гранатометов различной модификации, 178 реактивных противотанковых гранат, 336 ручных гранат, 329 запалов, а также 56 тысяч патронов различного калибра, запалы для противотанковых мин, дымовые шашки.

Чтобы установить происхождение оружия, ГБР планирует провести ряд судебно-баллистических, взрывотехнических и химических экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Фото: ГБР

Рота "Кривбасс" была создана в 2014 году как добровольческое подразделение в составе ГУ МВД в Днепропетровской области. После подчинения Национальной полиции батальон был реформирован в роту.