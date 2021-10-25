На Донбассе оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм

Потерь среди украинских военных нет.

На Донбассе оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм
Фото: facebook/ОТГ «Север»

С начала воскресенья, 24 октября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов, рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 23 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, в частности применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние здоровья обоих - удовлетворительное.

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