На Донбассе оккупанты стреляли из минометов калибра 120 мм

С начала воскресенья, 24 октября, в зоне боевых действий на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

В сторону Каменки враждебные вооруженные формирования открывали огонь из минометов калибра 120 мм.

"Наши защитники открывали огонь, не применяя запрещенного минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям украинских воинов, рубежи наших подразделений остались неизменными", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение субботы, 23 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, в частности применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Вследствие враждебных действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние здоровья обоих - удовлетворительное.