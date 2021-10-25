Принцесса Беатрис спустя месяц после родов вышла в свет в облегающем платье

На выходных состоялась свадьба греческого принца Филиппоса – крестника покойной принцессы Дианы. В Кафедральном соборе в Афинах собралось огромное количество членов европейских семей, включая внучек Ее Величества королевы Елизаветы II. Несмотря на то, что у принцесс дома маленькие дети, Беатрис и Евгения не стали отказываться от веселья.

Принцесса Беатрис стала мамой чуть более месяца назад – на свет появилась очаровательная девочка, которая родилась чуть раньше срока. Малышку назвали прекрасным именем Сиенна Элизабет Мапелли Моцци.

Несмотря на то, что 33-летняя принцесса стала мамой всего месяц назад, она уже успела вернуться в форму, что она продемонстрировала в облегающем платье. Выбор Беатрис пал на двухцветное платье от Gucci с черной юбкой и бежевым верхом. Наряд спереди в зоне живота украшает блестящий бант с пайетками. Волосы Ее Высочество оставила распущенными, а в макияже сделала акцент на глазах.

А вот ее младшая сестра, которая родила первенца 8 месяцев назад, в начале февраля этого года, подчеркнула свою постройневшую фигуру черным облегающим платьем от Peter Pilotto с длинными рукавами и высоким разрезом на юбке.

Напомним, сестра принцессы Беатрис, Евгения, показала ранее неопубликованное свадебное фото в день третьей годовщины брака.