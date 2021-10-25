Запуск Дия City и реформа ИТ-образования могут дать хороший толчок украинской ИТ-отрасли, - Милованов

Доля ИТ в структуре ВВП может составлять от 10 до 20%, считает советник президента.

Для того, чтобы увеличить долю ИТ в ВВП до 10-15%, нужно реформировать структуру ИТ-образования, заявил в интервью изданию The Page президент Киевской школы экономики (КШЭ) и экс-министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Кроме того, по его мнению, повлиять на развитие ИТ в Украине и создать имидж Украины как ИТ-направления с комфортными налоговыми и правовыми условиями может спецрежим Дия City.

По словам Милованова, бизнес может сам решить проблему реформирования ИТ-образования. Например, EPAM пока входит в Американский университет в Киеве . КШЭ и основатель технологической компании Roosh Сергей Токарев этом году планируют запустить в Киеве Computer Science University, который будет работать по примеру Стэнфорда. А в партнерстве с соучредителем Genesis Владимиром Многолетним КШЭ делает образовательные курсы и свою продуктовую школу. Среди хороших примеров также Mate Academy, которая научила ИТ-навыкам уже тысячи людей.

Кроме того, компании могут обучать специалистов через корпоративные университеты, например так делает SoftServe.

В то же время, существует проблема привлечения в ИТ людей из других отраслей.

«Если мы говорим об обучении профессиональных ИТ-специалистов, то им часто не хватает бизнес-навыков. Их наличие будет особенно актуальным, когда украинское ИТ начнет двигаться от аутсорса в продуктовый ИТ», - рассказывает Милованов. - Я считаю, что бизнес будет инвестировать в образование, будет искать образовательных партнеров и самостоятельно создавать школы. От этого зависит будущее отрасли».

Милованов добавляет, что запуск Дия City тоже может дать хороший толчок украинской ИТ-отрасли. При удачном старте, 80-90% украинских ИТ-компаний могут стать резидентами Дия City.

«В таком случае я жду взрыва», - рассказывает Милованов. - доходы ИТ-отрасли могут вырасти в разы».

По прогнозам Милованова, доля ИТ в структуре ВВП будет составлять не несколько процентов, а от 10 до 20%.

В то же время, для этого украинской ИТ-индустрии не хватает главного ресурса - людей. Эту проблему может решить качественная реформа ИТ-образования.

Дия City позволит привлечь иностранный капитал, рассказывает Милованов, ведь спецрежим фиксирует налоговую нагрузку на том же уровне, что сейчас платят ФОПы. В то же время, он позволит прозрачно нанимать специалистов в противовес распространенному в Украине схеме с ФЛП.

«Я ожидаю, что Дия City приведет к подобным проектам в других отраслях. Если Дия City приведет к Агро City, это уже тогда не остановить - вся экономика будет развиваться», - рассказывает Милованов.

Напомним, Дия City - это спецрежим для ИТ-компаний. По условиям спецрежима, работники резидентов Дия City будут платить НДФЛ на уровне 5%, ЕСВ - 22% от минимальной заплаты, и военный сбор - 1,5%. Также Дия City внедряет новую гибкую форму трудоустройства - гиг-контракты, и налоговые стимулы для инвесторов. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, благодаря Дии City Украина сможет стать крупнейшим ИТ-хабом в Восточной Европе.