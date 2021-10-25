Порошенко призвал направить средства макрофинансовой помощи ЕС уязвимым слоям общества

Оказание помощи экс-президент назвал своевременным и нужным шагом для поддержки нашего государства.

Порошенко призвал направить средства макрофинансовой помощи ЕС уязвимым слоям общества
Фото: eurosolidarity.org

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко призвал власть направить средства макрофинансовой помощи, выделенной Европейским Союзом, в поддержку тех, кто "больше всего пострадал в результате кризиса" - людям из уязвимых категорий, а также малому и среднему бизнесу.

«Выделение Евросоюзом 600 миллионов евро макрофинансовой помощи - своевременный и нужный шаг для поддержки нашего государства в условиях экономических и энергетических вызовов, вызванных как действиями украиноненавистнического роSSийского агрессора, так и неэффективной политикой властей», - пишет в Facebook Порошенко.

«Евросоюз, как надежный партнер и союзник, продолжает решительно стоять бок о бок с Украиной в противодействии опасным угрозам. Ожидаем, что команда Зеленского использует эти важные ресурсы на помощь уязвимым слоям общества, а также малому и среднему бизнесу, а не на сомнительные популистские проекты», - отмечает пятый Президент.

Напомним, сегодня Украина получила от Европейской комиссии второй транш пятой программы макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

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