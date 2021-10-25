Кабмин определил дату, когда невакцинированных начнут отстранять от работы

Решение касается пока только педагогов и чиновников.

Кабмин определил дату, когда невакцинированных начнут отстранять от работы
Фото: e.kryzhanivsky/Depositphotos

Кабинет министров принял изменения в "карантинное" постановление №1236, которое санкционирует отстранение от работы невакцинированных работников из перечня профессий, где прививки от COVID-19 является обязательным. Они вступят в силу с 8 ноября.

Об этом сообщается в постановлении №1096 от 20 октября.

Контроль за проведением обязательных профилактических прививок возложен на руководителей государственных органов и учреждений.

Они обязаны отстранить от работы лиц, которые отказываются или уклоняются от получения прививки (кроме получивших медицинское заключение о наличии противопоказаний к вакцинации против COVID-19), без сохранения зарплаты.

Правительство аргументирует законность такого отстранения рядом положений законодательства:

  • статьей 46 КЗоТ:

Отстранение работников от работы владельцем или уполномоченным им органом допускается в случае: появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения; отказа или уклонения от обязательных медицинских осмотров, обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда и противопожарной охраны; в других случаях, предусмотренных законодательством.

  • ч.2 ст.12 закона "О защите населения от инфекционных болезней":

Работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространение ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок в порядке, установленном законом, эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам против других соответствующих инфекционных болезней, устанавливается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

  • ч.3 ст.5 закона "О государственной службе"

Действие норм законодательства о труде распространяется на государственных служащих в части отношений, не урегулированных настоящим Законом.

Срок отстранения будет действовать до тех пор, пока человек не вакцинируется.

Напомним, что в перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 входят работники:

  • центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

  • местных государственных администраций и их структурных подразделений;

  • учреждений высшего, последипломного, профессионального перед высшими, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

Министерство здравоохранения предупреждало, что перечень могут расширить. В него войдут также социальные работники, работники государственных предприятий, учреждений, организаций, а также работники критически важных сфер экономики.

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