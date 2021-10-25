Нардеп Тищенко рассказал, как покупает на Бессарабке "гречку по 12 гривен, а сало по 50"

Народный депутат и заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты на столичном Бессарабском рынке.

В кулуарах Верховной Рады Тищенко признался, что покупает продукты на Бессарабском рынке и любит там дегустировать сало, сообщает Фокус.

"Первый кусок сала стоит от 50 до 200 гривен за килограмм", - заявил Николай Тищенко, отвечая на вопрос о ценах на продукты.

По словам нардепа, на Бессарабском рынке, который считается одним из самых дорогих рынков Киева , он покупал гречку по 12 и 28 гривен за килограмм. Более того, Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на продукты в Украине.

"Нет, такие же (цены на продукты - ред.). Все цены зависят от энергоносителей. Если кризис в мире, значит поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол", - продолжил депутат и не ответил на прямой вопрос, сколько денег он лично тратит на продукты питания.

Николай Тищенко заявил, что предпочитает есть овощи и говядину, которую он в последний раз покупал от 50 до 70 гривен, а "можно было купить и за 20 гривен".

По данным Госстата, средняя цена на говядину в Украине в сентябре составила 172 грн за килограмм, хотя еще в начале года в среднем за нее просили почти 145 гривен.

Что касается гречки, то килограмм крупы в сентябре в среднем стоил 42,54 грн. Килограмм сала украинскому покупателю в сентябре обходился почти в 87 гривен.