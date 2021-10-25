Конституционный Суд отказался запрещать люстрированным управлять вузами

Через три года суд выяснил, что в представлении нардепов нет должного юридического обоснования неконституционности оспариваемой нормы.

Конституционный Суд закрыл производство по представлению народных депутатов, которое предусматривало запрет управлять высшими учебными заведениями люстрированным лицам.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в Конституционном суде Ольга Совгиря.

"Суд закрыл производство по конституционному представлению народных депутатов, в котором было обжаловано положение закона "О высшем образовании", которым предусмотрено, что не может быть избрано, назначено (в том числе исполняющим обязанности) на должность руководителя учреждения высшего образования лицо, которое подпадает под действие Закона "Об очищении власти" (так называемый "закон о люстрации"), - написала Совгиря в своем Telegram-канале.

Представитель парламента в КСУ добавила, что это представление поступило в Конституционный суд еще 29 мая 2018 года. С тех пор в течение трех лет Конституционный Суд провел не менее 12 заседаний по этому делу.

"Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое потребовало бы исследование судом", - отметила Совгиря.

Депутат пояснила, что именно такое основание для прекращения производства по делу указано в постановлении суда от 21 октября.

Напомним, в 2019 году ЕСПЧ признал, что люстрация нарушает права украинских чиновников. Суд также решил, что закон об очищении власти применяется к очень широкому кругу лиц и привел к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более года во времена президентства Януковича, на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Сейчас закон о люстрации находится на рассмотрении Конституционного Суда, который 23 июня перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

Министр юстиции Денис Малюська выступает за сохранение механизма люстрации в Украине, но предлагает сузить сферу его применения, сосредоточившись на критически важных персоналиях.