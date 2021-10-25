Городской совет Смелы отказался рассмотреть возможность переименования улицы "единороски" Терешковой в честь погибших в войне

Смелянский городской совет (Черкасская область) отказался рассмотреть возможность переименования улицы космонавтки, депутатки-"единороски" Валентины Терешковой в честь погибших в войне смелянцев.

Об этом стало известно из ответа Смелянского городского совета на запрос корреспондента LB.ua.

В запросе от 12 октября говорилось о рассмотрении возможности переименования улицы имени Терешковой, которая голосовала за оккупацию Крыма, на имена людей, погибших в войне с Россией и были жителями Смелы. В ответе исполнительный комитет указал, что улицу не будут переименовывать, так как предложение представил не житель города.

Это уже второй отказ по переименованию улиц Терешковой в Смеле. В сентябре Смелянский городской совет на письмо председателя движения "Декоммунизация. Украина" Вадима Познякова указал, что его обращение не будет принято во внимание, поскольку он не является жителем Смелы.

Напомним, Терешкова голосовала 1 марта 2014 года за оккупацию Крыма, а также именно она стала инициатором обнуления сроков президентства Владимира Путина в 2020 году. Переименовать названные в ее честь улицы можно по процедуре декоммунизации, поскольку она буля деятелем Коммунистической партии.