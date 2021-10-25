Минздрав анонсировал дополнительную прививку от COVID-19 для отдельных лиц

Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЕИ) приняла рекомендации по введению дополнительной дозы вакцины против COVID-19 для лиц с ослабленным иммунитетом.

Об этом на пресс-брифинге в понедельник, 25 октября, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Усиливающие прививки будут делать, в частности, людям после трансплантации органов, людям, которые постоянно употребляют иммуносупрессивные препараты и которые имеют иммунодефицитные состояния.

"На прошлой неделе состоялось заседание Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации. Основное решение, которое было принято, заключается в том, что сформированы рекомендации по введению так называемой дополнительной дозы вакцины против коронавирусной болезни. Эта дополнительная доза будет рекомендована тем людям, которые имеют иммуноскомпроментированные или иммуносупрессивные состояния, в том числе - у которых есть риск формирования неполноценного иммунного ответа на введение вакцины. Скорее всего, что на этой неделе мы получим официальное решение Национальной технической группы экспертов и будем переводить все это в приказ Министерства здравоохранения", - сказал он.

Экспертная группа также начала рассматривать вопрос о бустерной вакцинации, но решение по этому поводу еще не принято.

Напомним, что на прошлой неделе Кузин сказал, что Минздрав сейчас планирует ревакцинацию населения от коронавируса двумя дозами через год после первого курса вакцинации. По его словам, введение дополнительной, бустерной дозы для всех категорий населения пока не планируется.