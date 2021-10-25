Спикер хочет, чтобы закон был образцовым и эффективным.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук направил законопроект "О местном референдуме" в Венецианскую комиссию для получения заключения.

Об этом сообщается в фейсбуке спикера.

"Законопроект "О местном референдуме" направил в Венецианскую комиссию. Учитывая признан в европейской среде авторитет Венецианской комиссии, рассчитываю на получение объективного экспертного заключения по законопроекту "О местном референдуме". Крайне важно, чтобы документ стал образцовым законом и действительно эффективным механизмом реализации прямой демократии на местном уровне", - заявил Стефанчук.

Напомним, что в начале 2021 года Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме, который перед голосованием также направляли на оценку в Венецианскую комиссию.

В мае 2021 года в парламенте был зарегистрирован законопроект о местном референдуме.