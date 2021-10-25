Морги в Крыму не справляются с нагрузкой из-за смертности от COVID-19

Родственникам выдают тела умерших в плохом состоянии.

Морги в Крыму не справляются с нагрузкой из-за смертности от COVID-19
Фото: yandex.ru

Морги временно оккупированного Крыма не справляются с нагрузкой из-за увеличения смертности от COVID-19, и оккупационные власти региона планируют докупать модульные холодильники, чтобы хранить умерших "в более или менее надлежащем состоянии".

Об этом на брифинге в понедельник сказал руководитель оккупационного Минздрава Крыма Константин Скорупский, пишет "Коммерсант".

По его словам, жители Симферополя неоднократно жаловались на то, что им выдавали тела умерших родственников в плохом состоянии.

"Из-за роста смертности увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы сохранять тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - уточнил Скорупский.

Он также отметил, что после введения обязательной вакцинации в Крыму и системы QR-кодов на треть выросло количество желающих сделать прививку от коронавируса. За прошедшие выходные, добавил представитель оккупационной администрации, вакцинировали на 4,5 тыс. человек больше, чем неделей ранее, - 14 774 человек.

Напомним, что Минздрав Украины не публикует статистику о ситуации с COVID-19 на оккупированной территории, а по роSSийским данным, 25 октября в Крыму зарегистрировали наибольшее суточное количество случаев болезни за все время пандемии. В течение суток на оккупированном полуострове обнаружили 655 случаев коронавирусной болезни, 12 человек умерли.

В Севастополе, который с 2014 года тоже находится под роSSийской оккупацией, заболеваемость также рекордная - 328 новых случаев и 15 смертей.

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