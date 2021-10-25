Полтавщина лидирует по темпам COVID-вакцинации, - ОП

Полтавщина пока остается в "желтой" зоне.

Полтавщина лидирует по темпам COVID-вакцинации, - ОП
Фото: Офіс президента

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко назвал Полтавскую область примером вакцинации от COVID-19, что помогает снизить уровень заболеваемости в регионе. Об этом сообщает Офис Президента.

"Граждане Украины со всех областей, независимо от того, в какой эпидемической зоне они проживают, должны активнее приходить в центры вакцинации от COVID-19, ведь прививки являются простым и понятным способом защитить жизнь и здоровье - свое и своих близких", - заявил Тимошенко во время рабочей поездки на Полтавщину по поручению главы государства.

Заместитель руководителя ОП вместе с главой Полтавской облгосадминистрации Олегом Синегубовым и главным государственным санитарным врачом Украины Игорем Кузиным посетили центр массовой вакцинации в Полтаве.

"Хотелось бы ставить в пример именно Полтавщину, ведь она уже несколько месяцев лидирует по темпам вакцинации в Украине среди областей. Это помогает Полтавщине оставаться в "желтой" зоне. Еще не поздно действовать так и в других регионах", - подчеркнул он.

По словам Тимошенко, более половины населения Полтавской области вакцинированы по меньшей мере одной дозой препарата против COVID-19. "Поэтому в области не такие высокие темпы заболеваемости, как в некоторых других регионах, которые уже попадают в "красную" зону. Надеюсь, что этот пример даст понимание нашему населению, что нужно вакцинироваться", - сказал заместитель руководителя ОП.

Глава Полтавской ОГА сообщил, что этот центр вакцинации является первым и крупнейшим в области. Он уточнил, что за последние сутки были проведены рекордные 10 тысяч прививок. Всего в регионе открыто 13 центров массовой вакцинации, работают 69 мобильных бригад для прививок организованных коллективов, также функционируют 113 пунктов прививок.

"У нас есть аналитика, в тех районах, где наибольшее количество людей прошло прививки, меньше выявления больных", - заявил Синегубов.

В свою очередь Игорь Кузин отметил эффективную организацию деятельности центра массовой вакцинации населения в Полтаве, которая позволяет делать большое количество прививок в течение дня.

Главный санитарный врач также заметил, что на Полтавщине реализуется довольно успешный пилотный проект по вакцинации сельского населения. "Местная власть при поддержке Офиса Президента эффективно реализует задачи, связанные с противодействием коронавирусной болезни. И проведенная на Полтавщине работа и цифры по охвату вакцинацией являются примером ", - подчеркнул он.

Как сообщал Укринформ, 22 октября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в Украине только начинается пик заболеваемости коронавирусом, и количество умерших от COVID-19 за сутки может увеличиться до тысячи, а исправить ситуацию способна лишь вакцинация.

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