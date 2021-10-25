Крымского политзаключенного Абдуллаева снова отправили в ШИЗО

В ШИЗО Абдуллаев провел уже более полутора лет, почти два месяца - в специальных условиях содержания.

Крымского политзаключенного Абдуллаева снова отправили в ШИЗО
Фото: https://www.facebook.com/denisovaombudsman

Незаконно осужденного роSSийским оккупационным режимом в Крыму фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Теймура Абдуллаева снова поместили в штрафной изолятор колонии Башкортостана.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" отправила в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - написала украинская омбудсмен в фейсбуке.

Она отметила, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм психологического давления. Это приравнивается к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь.

Денисова отметила, что администрация учреждения систематически нарушает права крымского татарина. Всего в ШИЗО Абдуллаев провел более полутора лет, в том числе - почти два месяца в специальных условиях содержания.

Напомним, летом 2019-го Теймур Абдуллаев перенес инсульт в роSSийском СИЗО, а недавно - переболел ковидом.

"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в РоSSии как террористическое, но не запрещенное в Украине. В 2016 году роSSийская оккупационная власть начала преследовать участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированны по религиозному признаку.

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