Крымского политзаключенного Абдуллаева снова отправили в ШИЗО

В ШИЗО Абдуллаев провел уже более полутора лет, почти два месяца - в специальных условиях содержания.

Незаконно осужденного роSSийским оккупационным режимом в Крыму фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Теймура Абдуллаева снова поместили в штрафной изолятор колонии Башкортостана.

Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" отправила в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - написала украинская омбудсмен в фейсбуке.

Она отметила, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм психологического давления. Это приравнивается к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь.

Денисова отметила, что администрация учреждения систематически нарушает права крымского татарина. Всего в ШИЗО Абдуллаев провел более полутора лет, в том числе - почти два месяца в специальных условиях содержания.

Напомним, летом 2019-го Теймур Абдуллаев перенес инсульт в роSSийском СИЗО , а недавно - переболел ковидом.