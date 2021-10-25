Крымского политзаключенного Абдуллаева снова отправили в ШИЗО
В ШИЗО Абдуллаев провел уже более полутора лет, почти два месяца - в специальных условиях содержания.
Незаконно осужденного роSSийским оккупационным режимом в Крыму фигуранта дела "Хизб ут-Тахрир" крымского татарина Теймура Абдуллаева снова поместили в штрафной изолятор колонии Башкортостана.
Об этом сообщает уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Администрация "ФКУ ИК-2 УФСИН по Республике Башкортостан" отправила в одиночную камеру в подвальном помещении с высокой влажностью и антисанитарией", - написала украинская омбудсмен в фейсбуке.
Она отметила, что постоянное содержание Теймура в ШИЗО является одной из форм психологического давления. Это приравнивается к пыткам и является прямым нарушением статей 2 и 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод - права на жизнь.
Денисова отметила, что администрация учреждения систематически нарушает права крымского татарина. Всего в ШИЗО Абдуллаев провел более полутора лет, в том числе - почти два месяца в специальных условиях содержания.
Напомним, летом 2019-го Теймур Абдуллаев перенес инсульт в роSSийском СИЗО, а недавно - переболел ковидом.
"Хизб ут-Тахрир" - религиозное движение, запрещенное в РоSSии как террористическое, но не запрещенное в Украине. В 2016 году роSSийская оккупационная власть начала преследовать участников "Хизб ут-Тахрир" в Крыму, который является частью Украины, но незаконно захвачен Россией. Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследования мотивированны по религиозному признаку.