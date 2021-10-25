Данилов: я за жесткую президентскую республику

"Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине нужна президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

"У нас получается, что мы всенародно выбираем президента, на него возлагаются надежды, но по Конституции у нас парламентско-президентская республика. Ну, тогда по логике парламентско-президентской республики президента нужно избирать в парламенте и поставить точку в этом вопросе. Но народ не хочет, чтобы у него забрали право избрания президента", - сказал секретарь СНБО.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", - добавил он.

По его мнению, парламентско-президентская форма правления подходит для стран с устоявшейся на протяжении веков демократией.

Напомним, что дискуссии о переходе от парламентско-президентской к парламентской республике (или наоборот - к президентско-парламентской) в Украине идут со времен Леонида Кучмы и активизируются, как правило, во время выборов президента.

Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент - устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний - еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и тому подобное.

Одно из уголовных дел против бывшего президента Украины Виктора Януковича касается незаконного возврата президентско-парламентской формы правления, которая действовала во времена Леонида Кучмы.