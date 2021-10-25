Филарет принял в КП самопровозглашенного иерарха церкви истинно православных христиан Греции вместе с епархией

Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского патриархата решил принять митрополита Эгинского и Поросского Авксентия и его епархию в состав УПЦ КП и предоставить ему титул "митрополит Херсонесский и Эгинский".

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Собор, который состоялся 23 октября, удовлетворил просьбу митрополита Авксентия, создав свою структуру на территории Элладской архиепископии.

Фото: пресс-служба УПЦ КП

Ранее сообщалось, что 10 октября митрополит Авксентий служил с Филаретом в Киеве .

Епархия настоящего митрополита Херсонесского и Эгинского Авксентия (Маринеса) не относилась к Элладской православной церкви, а была отдельной непризнанной Грецией структурой. В ней 70 священнослужителей и 50 монахов в 10 монастырях.

Украинская православная церковь Киевского патриархата - православная церковь в Украине, существовавшая с июня 1992 года по 15 декабря 2018 (по состоянию на 14 ноября 2019 года юридическое лицо было ликвидировано). В декабре 2018 года, перед принятием решения о ликвидации, разделялась на 34 епархии, объединяющие более 5 тысяч приходов.

Главу УПЦ КП патриарха Филарета, после предоставления Томоса об автокефалии правопреемнице УПЦ КП Православной церкви Украины, наделили титулом почетного патриарха.

Филарет, который был одним из создателей Православной церкви Украины, в 2019 году отказался ее признавать. Он настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует, и он ее патриарх.

В начале мая 2019 года выяснилось, что Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их выполнения от епископов и священников вновь созданной ПЦУ.

24 мая на Синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли это сделать.

В декабре 2019 года почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание Украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и делает украинскую церковь зависимой от Константинополя.

В феврале 2020-го Православная церковь Украины приостановила полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода. Это произошло после того, как епископ Фалештский и Восточно-Молдавский Филарет (Панку) перешел в УПЦ КП, хотя его епархия расположена на территории Молдовы и после создания ПЦУ должна была перейти под юрисдикцию Вселенского патриархата.

Кроме возведенного Филаретом в сан архиепископа Фалештского и Восточно-Молдавского Филарета в КП перешли глава расположенной в РоSSии Белгородской епархии митрополит Белгородский и Обоянский Иоасаф и его викарный епископ Петр.