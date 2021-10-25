Президентом Узбекистана вновь избран Шавкат Мирзиёев

По предварительным подсчетам, за него проголосовали около 90% избирателей.

Победителем выборов президента в Узбекистане снова стал Шавкат Мирзиёев. По предварительным подсчетам, он получил 90% голосов, а явка избирателей составила более 80%, сообщают Euronews.

Официальные результаты голосования должны объявить до конца месяца.

Наблюдатели на выборах свидетельствуют, что настоящие оппозиционные партии к избирательному процессу не были допущены, и победа Шавката Мирзиёева не вызывала сомнений.

Баллотировались пять кандидатов от пяти партий. Мирзиёев выдвигался от Движения предпринимателей и деловых людей - Либерально-демократической партии Узбекистана. Народно-демократическая партия выдвигала заместителя главы центрального совета Максуду Варисову, Демократическая партия, Социал-демократическая и Экологическая партии зарегистрировали кандидатами своих лидеров - Алишера Кадырова, Бахрама Абдухалимова и Нарзулло Абламурадова соответственно.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Еровете (ОБСЕ) сообщили, что не был зарегистрирован ни один оппозиционный кандидат, права на собрания граждан нарушались, а медиа были ограничены в свободном освещении избирательной кампании, пишет "Укринформ".

Интерес к президентским выборам в Узбекистане в мире частично вызван расположением этой страны рядом с Афганистаном, где летом власть захватили представители "Талибана".

Напомним, что этот президентский срок станет вторым для Мирзиёева. Пять лет назад он сменил на посту президента Ислама Каримова. С 1991 года страной правил Ислам Каримов. Он умер в начале сентября 2016 года.